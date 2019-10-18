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Нежная улыбка и красота без косметики: Анастасия Решетова показала, как выглядит после родов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Решетова родила первенца

Фото: Instagram

Модель родила сына от рэпера Тимати.

Модель Анастасия Решетова находится в роддоме после рождения своего первенца – сына Ратмира. Оттуда модель выложила нежное видео, в котором показала, как выглядит всего через два дня после родов. Анастасия светится от счастья, а ее лицо излучает красоту и свежесть и без косметики.

Второй ребенок 36-летнего Тимати и 23-летней Анастасии Решетовой родился в одном из элитных домов Москвы 16 октября. Артист присутствовал при этом важном событии вместе с матерью Симоной Юнусовой. Они первыми приветствовали малыша, сфотографировались с ним и выложили нежные фотографии в социальные сети.

Тимати с сыном Ратмиром

Фото: Instagram

Мальчика назвали Ратмиром, в честь друга отца Ратмира Шишкова, который погиб в ДТП много лет назад.

Мать Тимати, которая много времени проводит с его дочерью Алисой, не может прийти в себя от счастья. Симона Яковлевна призналась, что обеих матерей своих внуков считает дочками.

Симона Юнусова с внуком

Фото: Instagram

Бывшая девушка Тимура Юнусова – Алена Шишкова – рассказала в Instagram, что узнала о появлении малыша от своей дочери Алисы. Девочка очень радуется, что у не появился братик. «Что я думаю по этому поводу? Я поздравляю молодых родителей», - написала Шишкова в микроблоге.

Фото и видео: Instragram

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