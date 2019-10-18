Нежная улыбка и красота без косметики: Анастасия Решетова показала, как выглядит после родов
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Фото: Instagram
Модель Анастасия Решетова находится в роддоме после рождения своего первенца – сына Ратмира. Оттуда модель выложила нежное видео, в котором показала, как выглядит всего через два дня после родов. Анастасия светится от счастья, а ее лицо излучает красоту и свежесть и без косметики.
Второй ребенок 36-летнего Тимати и 23-летней Анастасии Решетовой родился в одном из элитных домов Москвы 16 октября. Артист присутствовал при этом важном событии вместе с матерью Симоной Юнусовой. Они первыми приветствовали малыша, сфотографировались с ним и выложили нежные фотографии в социальные сети.
Фото: Instagram
Мальчика назвали Ратмиром, в честь друга отца Ратмира Шишкова, который погиб в ДТП много лет назад.
Мать Тимати, которая много времени проводит с его дочерью Алисой, не может прийти в себя от счастья. Симона Яковлевна призналась, что обеих матерей своих внуков считает дочками.
Фото: Instagram
Бывшая девушка Тимура Юнусова – Алена Шишкова – рассказала в Instagram, что узнала о появлении малыша от своей дочери Алисы. Девочка очень радуется, что у не появился братик. «Что я думаю по этому поводу? Я поздравляю молодых родителей», - написала Шишкова в микроблоге.
Фото и видео: Instragram
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