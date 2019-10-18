Нежная улыбка и красота без косметики: Анастасия Решетова показала, как выглядит после родов

Мальчика назвали Ратмиром, в честь друга отца Ратмира Шишкова, который погиб в ДТП много лет назад.

Мать Тимати, которая много времени проводит с его дочерью Алисой, не может прийти в себя от счастья. Симона Яковлевна призналась, что обеих матерей своих внуков считает дочками.