Алена Шишкова о рождении второго ребенка у Тимати: «Всем интересно, что я думаю по этому поводу»
Бывшая возлюбленная узнала о счастливом событии от дочери.
«Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах) всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей», — написала она.
Фото и видео: instagram
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