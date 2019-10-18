Алена Шишкова о рождении второго ребенка у Тимати: «Всем интересно, что я думаю по этому поводу»

«Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах) всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей», — написала она.