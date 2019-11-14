«Таким ребенком только восхищаться!» 4-летняя дочь Николаева и Проскуряковой впечатлила необычным талантом
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Фото: Instagram
В октябре дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронике исполнилось 4 года. Но в своем нежном возрасте девочка уже проявляет таланты в творчестве и учебе.
Юлия Проскурякова показала подписчикам в Instagram, как бегло ее дочь-малышка разговаривает на английском языке. «Ника не перестаёт нас удивлять!!! Это что-то невероятное, насколько быстро дети в маленьком возрасте могут всё запоминать. И куда это всё девается с возрастом?», — подписала видео гордая мать.
«Не забирайте у Ники детство», — последовал первый комментарий. Но другие подписчики отметили, что у Вероники явный талант, и, когда ребенку занятия нравятся, все проходит легко.
«Какая умничка!», «Сладкий голос», «Все вы правильно делаете, и Никуся умница!», «Таким ребёнком только восхищаться, неужели не понятно, это не родители её заставляют, это у неё хорошая память!», «Очень круто. Акцент какой. Слушала несколько раз», — похвалили Веронику и ее родителей.
Фото: Instagram
Недавно Юлию Проскурякову спросили в Instagram, правда ли, что они разошлись с мужем. На это певица ответила, что у них с Игорем Николаевым все отлично. «Непонятно, кому выгодны подобные слухи. Но наше терпение скоро лопнет и будем подавать в суд», — расставила все точки над i Юлия.
Фото и видео: Instagram
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