«Таким ребенком только восхищаться!» 4-летняя дочь Николаева и Проскуряковой впечатлила необычным талантом

В октябре дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронике исполнилось 4 года. Но в своем нежном возрасте девочка уже проявляет таланты в творчестве и учебе.

Юлия Проскурякова показала подписчикам в Instagram, как бегло ее дочь-малышка разговаривает на английском языке. «Ника не перестаёт нас удивлять!!! Это что-то невероятное, насколько быстро дети в маленьком возрасте могут всё запоминать. И куда это всё девается с возрастом?», — подписала видео гордая мать.