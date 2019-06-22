Юлия Проскурякова похвасталась феноменальной памятью трехлетней дочки: «Родители в шоке»

Трехлетняя Вероника Николаева – любимица поклонников и Instagram-фолловеров Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Знаменитые родители часто хвастаются успехами дочери. Например, Юлия поделилась в блоге видео, в котором Ника наизусть читает сказку «Гуси-лебеди»: «Родители в шоке😂🤷♀️ «Гуси-лебеди» мне кажется тоже😉😂».
Сказку Вероника прочитала в компании папы.
«Умничка большая Вероничка👍👍👍память отличная👍👍👍👍🍭🍭🍭❤️наш сын тоже таким же маленьким читал книжки наизусть», «Память восхищение», «Молодец выучила наизусть!!Так с выражением и громко!!», «Вообще для поступления в театральный отрывок уже готов 😂😂😂😂😂😂», «Вероничка, такая Молодчинка! Делает такие успехи в 3,6!», «Да ещё и помнит на чем страничка заканчивается, не даёт папе перелистывать🙏🏻», — восхищаются фолловеры.
Больше о семье Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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