Юлия Проскурякова похвасталась феноменальной памятью трехлетней дочки: «Родители в шоке»

«Умничка большая Вероничка👍👍👍память отличная👍👍👍👍🍭🍭🍭❤️наш сын тоже таким же маленьким читал книжки наизусть», «Память восхищение», «Молодец выучила наизусть!!Так с выражением и громко!!», «Вообще для поступления в театральный отрывок уже готов 😂😂😂😂😂😂», «Вероничка, такая Молодчинка! Делает такие успехи в 3,6!», «Да ещё и помнит на чем страничка заканчивается, не даёт папе перелистывать🙏🏻», — восхищаются фолловеры.