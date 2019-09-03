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«Какая мама молодая»: жена Игоря Николаева показала четыре поколения своей семьи

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Проскурякова

Фото: Instagram

Юлия Проскурякова пообещала, что со временем фотоальбом расширит.

Жена композитора Игоря Николаева – 37-летняя Юлия Проскурякова показала подписчикам в Instragram свою большую семью.

«Четыре поколения нашей семьи: Наша бабушка - Александра Александровна Булатова, наши родители - Павел и Людмила Проскуряковы, мы - Ольга Шалагинова (Проскурякова) и Юлия Проскурякова и, конечно, Вероника Николаева! Пока не могу опубликовать фото моей племянницы Златы), ей надо еще чуть-чуть подрасти))), ну и наших @artemiishalaginov и @igor_nikolaev_music не хватает))), но все еще впереди», - написала Юлия.

«Красивая семья . Счастья», «Классно,а вы на бабушку похожи,а ваша малышка,на свою бабушку похожа», «Какие вы классные!», «Юленька, вы чудная, милая. Оставайся такой. И чудесная родня. Это главное в жизни. Пройдёт слава,популярность, а родственники и семья остаётся. Божьих благословений такой дружной родне. Приятно видеть», - написали в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Но больше всего комплиментов получила Юлина мама. «Какая мама молодая», «Маме лет 50+?А выглядит моложе,на 45...», - отметили восхищенные подписчики. На что Проскурякова ответила: «Маме 60+». Тогда поклонники попросила передать маме, что она отлично сохранилось и выглядит не больше, чем на 50 лет.

А как вам кажется, Юлия Проскурякова похожа на маму или на отца?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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