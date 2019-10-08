«4 года счастья и любви»: Николаев и Проскурякова нежно поздравили дочь с днем рождения
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Фото: Instagram
Младшей дочери Игоря Николаева исполнилось 4 года. Композитор и мама маленькой Вероники – певица Юлия Проскурякова посвятили дочери нежные строки.
«С Днем рождения, Доченька! 4 года счастья, 4 года кипиша, радости и любви!!! Будь здорова и счастлива, наша маленькая единорожка-пони-певица-танцордиско-актриса-учительница-врач. Мы любим тебя!», - написала в Instagram Юлия Проскурякова (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«ЮБИМОЕ СОЛНЫШКО!!! 4!!! Вероника оставляет «автограф» на Зеркале Любви. Счастья, Любви и Мира тебе, доченька!», - поздравил девочку отец Игорь Николаев.
«Поздравляем нашу очаровашку», - написала поздравление Алла Пугачева.
«С днем рождения вашу принцессу! Растите счастливыми и здоровыми! На радость вам и нам!», - присоединился Арман Давлетьяров.
«Ура! С Днем Рождения, ангелочек», - добавила Кристина Орбакайте.
«Игорек, с Днем рождения и Веронику, и Юлечку, и тебя со Светланой Митрофановной!!!Будьте здоровы и счастливы!!!», - пожелал Игорь Крутой.
Фото и видео: Instagram
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