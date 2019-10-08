«4 года счастья и любви»: Николаев и Проскурякова нежно поздравили дочь с днем рождения

«Поздравляем нашу очаровашку», - написала поздравление Алла Пугачева.

«С днем рождения вашу принцессу! Растите счастливыми и здоровыми! На радость вам и нам!», - присоединился Арман Давлетьяров.

«Ура! С Днем Рождения, ангелочек», - добавила Кристина Орбакайте.

«Игорек, с Днем рождения и Веронику, и Юлечку, и тебя со Светланой Митрофановной!!!Будьте здоровы и счастливы!!!», - пожелал Игорь Крутой.