Вся в отца: 4-летняя дочь Игоря Николаева сочинила свой мюзикл про Пони-единорога
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Фото: Instagram Игоря Николаева
Четырехлетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника растет очень талантливым ребенком. Например, вместо того, чтобы ложиться спать, Ника решила сочинить мюзикл про Пони-единорога. Милый видеоролик появился на странице знаменитого папы в Instagram: «Вероника сочиняет мюзикл про Пони-единорога! Сюжет захватывающий! НА НОЧЬ ГЛЯДЯ! Лишь бы не ложиться спать!))😂❤️ #верониканиколаева #никаниколаева #игорьниколаев #единорог».
«Главное вовремя-на ночь глядя! А кто же с утра сочиняет, папочка? 😉», — прокомментировала Кристина Орбакайте. «Ты, как всегда, права!)😘❤️😂», — ответил певице композитор.
«Все таланты переняла от родителей, сочиняет, играет, поёт 👍👏❤️Доброй ночи и сладких снов», «Какой обалденный ребенок! Не могу ею налюбоваться! Талантище!», «Фантазерка», «Она у вас такая классная.Пусть растет на радость вам и нам», «Сна там точно ни в одном глазу)», «Всегда в образе👍 у талантливых родителей талантливый ребенок», «Просто очаровашка❤️Добра ей и творческих успехов начинающей сочинительницы», — умиляются фолловеры.
А как вы укладываете детей спать?