Вся в отца: 4-летняя дочь Игоря Николаева сочинила свой мюзикл про Пони-единорога

«Главное вовремя-на ночь глядя! А кто же с утра сочиняет, папочка? 😉», — прокомментировала Кристина Орбакайте. «Ты, как всегда, права!)😘❤️😂», — ответил певице композитор.

«Все таланты переняла от родителей, сочиняет, играет, поёт 👍👏❤️Доброй ночи и сладких снов», «Какой обалденный ребенок! Не могу ею налюбоваться! Талантище!», «Фантазерка», «Она у вас такая классная.Пусть растет на радость вам и нам», «Сна там точно ни в одном глазу)», «Всегда в образе👍 у талантливых родителей талантливый ребенок», «Просто очаровашка❤️Добра ей и творческих успехов начинающей сочинительницы», — умиляются фолловеры.

А как вы укладываете детей спать?