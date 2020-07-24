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«Рэмбо и гимнастка»: Максим Галкин показал, как его дети выполняют трюки на кольцах

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Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Фото: Instagram Максима Галкина

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина порадовали родителей акробатическими талантами.

«Рэмбо и гимнастка», — написал Максим Галкин под новым видео в своем блоге.

«Дети просто прелесть», «Молодцы, физкультурники», «Гимнастика класс», «Милота!», «Молодцы ребятишки, не сидят с гаджетами. Лиза такая упорная, всегда добивается своих целей», «А у Лизы характер», «Рэмбо, наверное, будет певцом, может быть даже великим. Даже когда говорит и кричит, голос слышится очень методично и приятно»«Обожаю этих деток», «На них можно смотреть бесконечно», «Настоящее семейное счастье», — восхитились подписчики.

Фото и видео: Instagram/@maxgalkinru

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