«Рэмбо и гимнастка»: Максим Галкин показал, как его дети выполняют трюки на кольцах

«Рэмбо и гимнастка», — написал Максим Галкин под новым видео в своем блоге.

«Дети просто прелесть», «Молодцы, физкультурники», «Гимнастика класс», «Милота!», «Молодцы ребятишки, не сидят с гаджетами. Лиза такая упорная, всегда добивается своих целей», «А у Лизы характер», «Рэмбо, наверное, будет певцом, может быть даже великим. Даже когда говорит и кричит, голос слышится очень методично и приятно»«Обожаю этих деток», «На них можно смотреть бесконечно», «Настоящее семейное счастье», — восхитились подписчики.