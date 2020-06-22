6-летняя дочь Галкина и Пугачевой устроила домашний показ мод: «Маленькое черное платье по-сельски!»
Фото: Instagram Максима Галкина
6-летняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза устроила импровизированный домашний показ мод. Веселое действо развернулось в прачечной семейного замка в деревне Грязь. Лиза примеряла разные наряды и сопровождала их кратким смешным описанием. «Маленькое черное платье по-сельски», — охарактеризовала девочка один из образов.
«Показ мод в постирочной», — подписал видео Максим Галкин. Судя по всему Лиза повеселила своих домашних немногим ранее, и теперь Максим поделился роликом с подписчиками: в кадре Гарри мелькает с длинными волосами, в то время как несколько дней назад, поздравляя отца с днем рождения, он был с новой короткой стрижкой.
«Лиза — чудо», «Класс!», «Какие шикарные волосы у Лизы», «Артисты! Какие же у вас прекрасные детишки! Максим, спасибо что делитесь! Счастья вам огромного!», «Копия мама», «Японская императрица особенно хороша», «Прелесть, как я обожаю эту крошку», «Классные дети!», «В длинном платье она на маму похожа. Вообще очень эффектная девушка», «Милота», «Красотка. Вся в Аллу Борисовну», «Настоящая модель», — написали в комментариях поклонники семьи Галкиных.
Ранее Максим Галкин показывал, чем по утрам его балует Алла Пугачева.
Фото: Instagram Максима Галкина, Starface
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