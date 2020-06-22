6-летняя дочь Галкина и Пугачевой устроила домашний показ мод: «Маленькое черное платье по-сельски!»

6-летняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза устроила импровизированный домашний показ мод. Веселое действо развернулось в прачечной семейного замка в деревне Грязь. Лиза примеряла разные наряды и сопровождала их кратким смешным описанием. «Маленькое черное платье по-сельски», — охарактеризовала девочка один из образов.

«Показ мод в постирочной», — подписал видео Максим Галкин. Судя по всему Лиза повеселила своих домашних немногим ранее, и теперь Максим поделился роликом с подписчиками: в кадре Гарри мелькает с длинными волосами, в то время как несколько дней назад, поздравляя отца с днем рождения, он был с новой короткой стрижкой.