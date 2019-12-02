«Полинка-малинка»: Елена Подкаминская показала нежные фото старшей дочери в ее 9-й день рождения

«С днем рождения, твою Нежность, с днем рождения! Пусть будет море новых впечатлений, открытий, вершин и пусть все вершины покоряются!», — поздравила актриса Светлана Антонова.

«Милота. С днем рождения», «С днем рождения, Полину! Она прекрасна! Всей семье вашей душевной, здоровья, сил, прекрасного настроения! Полина красавица!», «Ну невероятно же! Уже 9, уже почти взрослая! И такая маленькая и нежная одновременно! Счастья ей! Пусть все ее мечты так исполняются», — присоединились к поздравлениям подписчики актрисы.

У 40-летней Елены Подкаминской есть еще младшая дочь — 2-летняя Ева. Полина родилась в браке актрисы с первым супругом Александром Пляцевым, а отцом Евы стал второй муж актрисы — Денис Гущин. Лицо младшей дочки актриса показала, когда той было уже больше года. Елена также рассказывала, как рожала малышку дома.