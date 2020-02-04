Плюс-сайз модель Эшли Грэм показала первые фото с новорожденным сыном: «Маленький ангел»

«Только посмотрите на эти маленькие ручки», «Поздравляем, мама», «Маленький ангел», «Поздравляем Эшли и Джастин. Не можем дождаться, когда увидим его», — написали в комментариях.

Накануне стала мамой другая известная модель и актриса: Милла Йовович родила третью дочь, которую назвали необычным именем Ошин. Но в отличие от Эшли Милла сразу показала малышку.