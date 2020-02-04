Плюс-сайз модель Эшли Грэм показала первые фото с новорожденным сыном: «Маленький ангел»
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Фото: Instagram
31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой две недели назад. 18 января 2020 года у Эшли и ее мужа Джастина Эрвина родился сын.
Эшли активно вела онлайн-дневник во время всей беременности: 10 млн ее подписчиков знали, как меняется ее фигура день за днем. Грэм не стеснялась показывать себя без прикрас, отмечая, что ей нравится ее растущее тело.
Но после того, как она стала мамой, Эшли ненадолго приостановила публикации в Instagram. И теперь, две недели спустя после родов Грэм опубликовала первые нежные фотографии с сыном-младенцем. Правда, лица мальчика на фото не видно, а лишь ручку с крошечными пальчиками.
«Только посмотрите на эти маленькие ручки», «Поздравляем, мама», «Маленький ангел», «Поздравляем Эшли и Джастин. Не можем дождаться, когда увидим его», — написали в комментариях.
Накануне стала мамой другая известная модель и актриса: Милла Йовович родила третью дочь, которую назвали необычным именем Ошин. Но в отличие от Эшли Милла сразу показала малышку.
Фото и видео: Instagram
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