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«Я поправилась на 22 кг — и мне все равно!» Эшли Грэм устроила ню-фотосессию на последних сроках беременности

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эшли Грэм слушает сердце ребенка

Фото: Instagram

Модель плюс-сайз наслаждается изменениями в своем теле.

Модель плюс-сайз Эшли Грэм скоро станет мамой. Она наслаждается своим положением и документирует каждое изменение в своем теле. Беременная Эшли уже появлялась на обложке глянца, а ее Instagram переполнен снимками с большим животом.

Супруг Эшли Грэм — фотограф Джастин Эрвин устраивает для супруги красивые фотосессии. Результатами одной из последних работ они поделились с подписчиками в социальной сети. На снимках Эшли позирует полностью обнаженной.

«Последняя фотосессия года с любовью моей жизни и с растущей любовью наших жизней», — подписала модель фотографии.

Ранее Эшли, которая активно занимается спортом, даже находясь в положении, поделилась с поклонниками из спортзала. «Я поправилась на 22 килограмма. Но самая лучшая вещь в этом — то, что мне все равно! Никогда раньше я не чувствовала себя так прекрасно», — делилась эмоциями модель.

Поклонники поддерживают Эшли в ее смелости и хвалят за откровенность, отмечая, что не все могут принимать и любить себя таким как есть и наслаждаться жизнью, как это делает Эшли Грэм.

Фото и видео: Instagram

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