«Я поправилась на 22 кг — и мне все равно!» Эшли Грэм устроила ню-фотосессию на последних сроках беременности

Супруг Эшли Грэм — фотограф Джастин Эрвин устраивает для супруги красивые фотосессии. Результатами одной из последних работ они поделились с подписчиками в социальной сети. На снимках Эшли позирует полностью обнаженной.

«Последняя фотосессия года с любовью моей жизни и с растущей любовью наших жизней», — подписала модель фотографии.