Голограммное платье по фигуре и шпильки: беременная Эшли Грэм вышла в свет в смелом наряде
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
4 октября Грэм посетила церемонию награждения CFDA Vogue Fashion Fund в Нью-Йорке. В выборе наряда Эшли Грэм не изменяла любимым деталям: глубокий вырез, тонкие бретели и максимально очерченный силуэт.
Для выхода на красную дорожку модель выбрала облегающее платье-миди с драпировками. Голограммная ткань, меняющая оттенок в зависимости от освещения и вспышек, еще больше сместила акцент на фигуру звезды. Вечерний образ дополнили серебристые босоножки на высоких шпильках, от которых Грэм не отказывается даже во время беременности.
Эшли Грэм признается, что ее не смущают изменения в ее теле – она по-прежнему уверена в себе, в чем ей помогает фитнес, йога и поддержка любимого мужа. О других ярких выходах модели читайте на Passion.ru!
Фото: Instagram
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