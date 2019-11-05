Голограммное платье по фигуре и шпильки: беременная Эшли Грэм вышла в свет в смелом наряде

Эшли Грэм признается, что ее не смущают изменения в ее теле – она по-прежнему уверена в себе, в чем ей помогает фитнес, йога и поддержка любимого мужа. О других ярких выходах модели читайте на Passion.ru!

Фото: Instagram

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