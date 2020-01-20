Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
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Фото: Instagram
31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями. Эшли родила первенца — сына.
Радостное событие в семье модели и фотографа произошло еще 18 января, но рассказали они об этом только два дня спустя.
«В 6 утра в субботу наша жизнь изменилась в лучшую сторону. Спасибо за вашу любовь и поддержку в это великолепное время», — обратилась Эшли к подписчикам в сториз.
Фото: Instagram
О том, что Эшли и Джастин ждут ребенка, они сообщили в августе 2019 года. Тогда они поделились видеороликом, на котором показали уже большой живот модели. Всю беременность Грэм документировала свое состояние и делилась эмоциями с поклонниками. До родов она набрала больше 20 килограммов, но призналась, что это ее совершенно не волнует.
Эшли и Джастин устраивали фотосессии, во время которых супруг снимал жену в достаточно откровенном виде. Поклонники во всем поддерживали Эшли, отмечая, что она прекрасна как никогда раньше.
Фото и видео: Instagram
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