Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой

Радостное событие в семье модели и фотографа произошло еще 18 января, но рассказали они об этом только два дня спустя.

«В 6 утра в субботу наша жизнь изменилась в лучшую сторону. Спасибо за вашу любовь и поддержку в это великолепное время», — обратилась Эшли к подписчикам в сториз.