Мимими дня: Милла Йовович показала фото новорожденной дочери и рассказала о ее необычном имени

«Всем привет! Меня здесь уже рассекретили без моего ведома, поэтому этот пост вряд ли будет для вас неожиданностью. Тем не менее напишу: 2 февраля 2020 года в 8:56 утра родилась Осиан Ларк Эллиотт Йовович-Андерсон. Ошин — это мужское имя и оно произносится как О-шин. Да, это немного длинно, но мы в семье не смогли договориться насчет среднего имени. Эвер и моя мама высказилсь за "Ларк", мы с Дэшиэл хотели назвать "Элиотт". Позже мой муж Пол присоединился и отдал голос за Ларк... По крайней мере в будущем у нее будет больший выбор, если она реит сделать имя короче. Она такая красивая! Ее волосы светлее, чем волосы других девочек, она очень сильная. Ее маленькие ручонки ищут путь и их пока сложно контролировать, она уже поднимает головку самостоятельно, чтобы посмотреть, что происходит вокруг. Она наша чудесная девочка и мы очень рады, что она у нас есть, мы без ума от нее!!! Позже я опубликую больше фотографий, а пока мы все очень сильно устаем из-за сумасшедших ночей», — написала молодая мама под серией фотографий крошечной дочери.