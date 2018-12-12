Старшие дочери Джигана и Оксаны Самойловой устроили праздник в честь годовщины свадьбы родителей

В минувшую среду, 12 декабря, в семье Джигана и Оксаны Самойловой был праздник. Старшие дочери пары приготовили ужин, сюрприз и праздничный концерт.

«Сегодня у нас чугунная годовщина свадьбы)))12.12.12. 9 лет мы живем вместе и 6 в официальном браке))) Мы прошли долгий путь) от съемной однушки в обычной пятиэтажке, где у нас даже кровати не было, спали на матрасе))) и до наших дней)) Надеюсь что все наши "огонь, вода и медные трубы" остались на той съемной квартире в далеком прошлом», — пояснила Оксана в своем блоге.

«Я до сих пор помню как 9 декабря 2012 года, @iamgeegun залетел домой и резко сообщил, что через 3 дня мы женимся))) тк это последняя красивая дата на нашем веку))) На след день побежал в загс какими-то правдами и не правдами договорился на 12.12.12))) Расписались, поужинали с родителями дома и так и живем))) по семейному и счастливо))) А на той однушке — нищие, мы были счастливы так же как и сейчас))», — призналась она.