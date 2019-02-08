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Достойная смена: как выглядят дочери Литвиновой, Пугачевой и других самых эффектных звезд

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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рената Литвинова с дочерью Ульяной

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Эти известные мамы являются одними из самых эффектных, красивых и желанных звезд российского шоу-бизнеса. Мы решили выяснить, кто придет им на замену, и посмотреть на их дочек, которые с возрастом становятся все более на них похожими.

Рената Литвинова

Этим летом дочери режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой Ульяне Добрвской исполнится восемнадцать лет. Девушка живет и учится в Париже. С каждым годом Ульяна становится все больше похожей внешне на свою знаменитую маму. В последние несколько лет она начала сниматься в кино, выходить в свет и появляться на страницах глянцевых журналов.

Алла Пугачева

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились на свет 18 сентября 2013 года. Для поклонников певицы и шоумена новость о рождении у пары малышей стала настоящей сенсацией. С тех пор внимание к двойняшкам Елизавете и Гарри не ослабевает. Поклонники, друзья и коллеги с интересом следят за их взрослением и спорят о том, на кого из родителей они больше похожи. В последнее время Галкин и Пугачева регулярно публикуют фото и видео с детьми, которые неизменно собирают тысячи «лайков» и комментариев. Ну, а у Аллы Борисовны теперь есть достойная замена не только в лице Кристины Орбакайте.

Светлана Лобода

В прошлом году Светлана Лобода родила дочь Тильду от солиста группы Rammstein Тиллем Линдеманном. У одной из самых ярких певиц российского шоу-бизнеса также подрастает семилетняя дочь Евангелина от экс-возлюбленного, танцора Андрея Царя.

Вера Брежнева

Фотографии Веры Брежневой в Instgaram, на которых она позирует с дочерью Соней, неизменно собирают сотни комментариев о том, что они «прямо как сестры». Еще больший эффект производят совместные выходы в свет этих ярких блондинок.

Слава

В начале года певица Слава показала новые фото дочери двадцатилетней дочери Анастасии. «Мой маленький, но уже такой большой кот, с Днем рождения!!!!!», — написала она под подборкой фотографий. «Доченька с ангельскими глазками, красотка», «Красивая, как мамочка», «Как вы похожи», «Как близнецы», «Как под копирку! Красавица», «Просто мини копия вас», «Какие милахи! С праздником, девочки», «Маленькая Слава», «Мамина копия», «Мама красивая, а доченька еще красивее. Так и должно быть», — обсуждали тогда поклонники певицы снимки ее дочери.

Наталья Чистякова-Ионова

В начале года Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'oZa, опубликовала новое фото со своими дочерьми. На снимке, сделанном на яхте в Таиланде, Наталья Чистякова-Ионова позирует в одинаковых купальниках с дочками — 11-летней Лидией и семилетней Верой. «Команда мечты», — лаконично подписала она эффектный семейный кадр.

Татьяна Навка

В прошлом году 3-летняя дочь Татьяны Навки умилила поклонников копией маминого костюма. Надежда Пескова выступила в образе Кармен, в котором ее знаменитая мама когда-то завоевала олимпийскую золотую медаль. Также у Татьяны подрастает старшая дочь от фигуриста Александра Жулина, 18-летняя Саша.

Екатерина Стриженова

В конце прошлого года младшая дочь Александра и Екатерины Стрженовых с размахом отметила 18-летие. «Вот когда тебе будет 18, тогда и будешь делать то, что считаешь нужным! Как часто родители повторяют эту фразу пока ребенок растет... И вот этот день наступает — Александра, тебе 18 лет!!! Надеюсь, что ты не пустишься "во все тяжкие", не будешь искать грабли, чтобы самой на них наступить... Помни одно: голова —чтобы думать, сердце — чтобы любить, душа — чтобы чувствовать», — написала Екатерина Стриженова в Instagram.

Лариса Гузеева

Недавно повзрослевшая дочь Ларисы Гузеевой надела вечернее платье и произвела фурор в Сети. «Аристократичная внешность», «Доченька, как из сказки», «Какая утонченная девочка! Как Вы, Лариса, в молодости!!!», «Безумно красивая дочь», — написали фолловеры актрисы в Instagram.

Юлия Бордовских

Российская телеведущая, кандидат в мастера спорта по баскетболу и просто одна из самых красивых известных блондинок Юлия Бордовских — мама девятнадцатилетней дочери Марии, которая очень похожа на свою знаменитую маму.

Ольга Кабо

Двадцатилетняя дочь Ольги Кабо занимается балетом и планирует стать балетмейстером. Таня призналась, что обожает проводить время с близкими людьми и не мыслит утро без вкусного завтрака. Как и многие «балетные», она трудолюбива, хотя иногда ей сильно хочется полениться. Сейчас девушка нацелена на учебу и карьеру: она уверена, что каждая женщина обязана быть самодостаточной и независимой. «Я горжусь своими родителями, которые подарили мне жизнь и научили правильному мировоззрению», — призналась Кабо-младшая.

Наталья Водянова

Появление Натальи Водяновой в свете — всегда эффектный выход. И не только благодаря красоте и широкой улыбке супермодели. Хрупкая Наталья моментально оказывается в центре внимания, когда рядом с ней ее дети — 16-летний Лукас, 12-летняя Нева и 10-летний Виктор. Недавно Водянова опубликовала в Instagram новые фото с Невой, собравшее сотни комплиментов.

Анна Седокова

У Анны Седоковой подрастают две красавицы-дочери — 14-летняя Алина от первого супруга, футболиста Валентина Билькевица и семилетняя Моника от второго мужа, бизнесмена Максима Чернявского.

Елена Перминова

Елена Перминова рожала супругу, бизнесмену Александру Лебедеву сыновей и неизменно восхищала поклонников своей безупречной фигурой и тем, как быстро приходила в форму после каждых родов. Наконец в семье Перминовой и Лебедева появилась достойная замена Елене — в 2014 году модель родила свою маленькую копию, малышку Арину.

Оксана Самойлова

А вот Оксана Самойлова родила от рэпера Джигана аж троих дочерей. Сейчас в семье артиста и его супруги подрастают семилетняя Ариела, четырехлетняя Лея и годовалая Майя.

Татьяна Терешина

Татьяна Терешина в прошлом году во второй раз стала мамой — экс-солистка Hi-Fi родила сына от супруга, бизнесмена Олега Курбатова. Тем временем у певицы подрастает пятилетняя дочь Арис от бывшего гражданского супруга Славы Никитина, которая с возрастом становится все больше на нее похожей.

Любовь Толкалина

В прошлом году 16-летняя красавица-дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского рассказала, как похудела на 30 килограмм. «На самом деле я просто захотела и похудела — правильное питание и спорт, потом разные диеты. Нет в этом ничего такого. Вот насколько уж я ленивая и слабохарактерная, но сбросила порядка 30 килограммов. По-хорошему, это любому человеку по силам, просто надо было сильно захотеть. И нельзя сказать, что это было архисложно», — рассказала девушка в интервью Hello!.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: instagram. globallookpress, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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