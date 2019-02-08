Достойная смена: как выглядят дочери Литвиновой, Пугачевой и других самых эффектных звезд

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились на свет 18 сентября 2013 года. Для поклонников певицы и шоумена новость о рождении у пары малышей стала настоящей сенсацией. С тех пор внимание к двойняшкам Елизавете и Гарри не ослабевает. Поклонники, друзья и коллеги с интересом следят за их взрослением и спорят о том, на кого из родителей они больше похожи. В последнее время Галкин и Пугачева регулярно публикуют фото и видео с детьми, которые неизменно собирают тысячи «лайков» и комментариев. Ну, а у Аллы Борисовны теперь есть достойная замена не только в лице Кристины Орбакайте.

Светлана Лобода