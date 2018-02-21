«Вынос мозга и песок в глаза»: жена Джигана рассказала о трудностях материнства
Для подписчиц блога Оксаны Самойловой в Instagram жизнь супруги и матери детей известного рэпера Джигана кажется сказкой: дом на Новорижском шоссе, очаровательные дочери Ариела, Лея и Майя. Но на деле материнство для красавицы-брюнетки тяжкий труд.
«Эта фотка тотально противоположна моему сегодняшнему дню, который кажется длился целую вечность))) Я не знаю как вообще возможно вставать всегда в 6/7 утра. 2-ой день сегодня как мои дети ходят в школу, я уже вся измучалась))) Для человека ночного образа жизни, это не просто сложно, это невыносимые муки))) Кажется что тебя всю ночь пинали, выжимали мозги и накидывали песок в глаза», — написала она под милым домашним снимком.
Впрочем, все жертвы окупаются: «Но все остальное, что происходит после того как я прихожу в себя мне очень нравится)) я не хочу пока что бы детей возил водитель или еще кто-то))) хочу сама в одно рыльце наслаждаться их первыми впечатлениями и эмоциями))) хочу сама встречать их из садика и школы, потому что помню свое детство и помню, как ждала что бы МАМА забрала))) в общем я буду страдать/мучиться/изнемогать, но возить сама))) мне жалко упускать их детство))) ну это я сейчас так говорю))) посмотрим через месяцок)))».
Фото: instagram