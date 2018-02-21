Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Вынос мозга и песок в глаза»: жена Джигана рассказала о трудностях материнства

1 / 10
Фото из Instagram Оксаны Самойловой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
29-летняя Оксана Самойлова жертвует собой ради детей.

Для подписчиц блога Оксаны Самойловой в Instagram жизнь супруги и матери детей известного рэпера Джигана кажется сказкой: дом на Новорижском шоссе, очаровательные дочери Ариела, Лея и Майя. Но на деле материнство для красавицы-брюнетки тяжкий труд.

«Эта фотка тотально противоположна моему сегодняшнему дню, который кажется длился целую вечность))) Я не знаю как вообще возможно вставать всегда в 6/7 утра. 2-ой день сегодня как мои дети ходят в школу, я уже вся измучалась))) Для человека ночного образа жизни, это не просто сложно, это невыносимые муки))) Кажется что тебя всю ночь пинали, выжимали мозги и накидывали песок в глаза», — написала она под милым домашним снимком.

Впрочем, все жертвы окупаются: «Но все остальное, что происходит после того как я прихожу в себя мне очень нравится)) я не хочу пока что бы детей возил водитель или еще кто-то))) хочу сама в одно рыльце наслаждаться их первыми впечатлениями и эмоциями))) хочу сама встречать их из садика и школы, потому что помню свое детство и помню, как ждала что бы МАМА забрала))) в общем я буду страдать/мучиться/изнемогать, но возить сама))) мне жалко упускать их детство))) ну это я сейчас так говорю))) посмотрим через месяцок)))».

Фото: instagram

Гороскоп