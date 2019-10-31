31-летняя жена рэпера Джигана беременна в четвертый раз?
СМИ сообщили, что Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз.
Слухи о новой беременности Оксаны Самойловой ходят уже не первый день. Подписчики ее блога подозревают, что фотографии модели с плоским животом, которые появляются в ее ленте — старые. Теперь к обсуждениям присоединились СМИ: ссылаясь на комментарии инсайдеров для издания Super, они сообщают, что Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз.
Пара пока не комменирует эту информацию.
У Джигана и его супруги уже есть трое дочерей — Ариела, Лея и Майя.
Фото и видео: instagram
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