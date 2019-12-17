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Объятия панды и первые шаги: Регина Тодоренко поделилась трогательным видео с дня рождения годовалого сына

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Регина Тодоренко на Каннском кинофестивале

Фото: Picture Alliance

Праздник Майкл отметил в начале декабря.

Регина Тодоренко спустя почти две недели после первого дня рождения сына Майкла (его отметили 5 декабря) опубликовала трогательное и забавное видео с праздника, который родители устроили малышу.

На бумажной вечеринке веселились и взрослые, и дети, все обнимались с пандами, а в конце детской вечеринки разрезали многоярусный торт. В ролике Регина Тодоренко показала первые несмелые шаги именинника.

«Совсем недавно Майклу исполнился 1 год. Я хочу поблагодарить каждого из вас за теплые пожелания, поддержку и такую необъятную любовь. Я знаю, что он скоро вырастет, и мы вместе обязательно перечитаем все, что вы нажелали малышу», — написала Регина Тодоренко.

Ранее Регина рассказывала, что ее супруг Влад Топалов заявлял ей о том, что она будет рожать столько детей, сколько у них получится. Напомним, Майкл родился через несколько недель после того, как его родители официально стали мужем и женой.

Фото: Picture Alliance, Instagram

Видео: Instagram

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