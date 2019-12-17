Объятия панды и первые шаги: Регина Тодоренко поделилась трогательным видео с дня рождения годовалого сына

Регина Тодоренко спустя почти две недели после первого дня рождения сына Майкла (его отметили 5 декабря) опубликовала трогательное и забавное видео с праздника, который родители устроили малышу.

На бумажной вечеринке веселились и взрослые, и дети, все обнимались с пандами, а в конце детской вечеринки разрезали многоярусный торт. В ролике Регина Тодоренко показала первые несмелые шаги именинника.