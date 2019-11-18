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«Будешь рожать столько, сколько получится»: Регина Тодоренко рассказала о планах и претензиях Влада Топалова

Регина Тодоренко поделилась подробностями семейного счастья.

Почти год назад, 5 декабря, Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали родителями. Сейчас они вместе проходят через семейные кризисы, занимаются собственным YouTube-шоу, воспитывают сына. Иногда поклонники упрекают Регину в том, что Влад уделяет отцовству больше времени. В интервью украинскому ELLE телеведущая рассказала, как обстоят дела в ее семействе.

Так, молодая мама всегда стремится к сыну: для нее пообщаться с ним или сыграть на пианино важнее, чем выспаться. Однако Регина — не из тех матерей, кто готов посвятить процессу воспитания чада все свое время. «У меня есть такой пунктик: пытаюсь быть реализованной мамой, чтобы потом не упрекать детей, что всю свою жизнь на них потратила. Поэтому я стараюсь учиться и быть интересной. Незримая пуповина существует: когда мама счастлива — ребенок счастлив, и наоборот», — пояснила она.

Из-за щепетильности, с которой молодые родители выбирают няню для ребенка, ее у них все еще нет. Из 30 женщин, проходивших собеседование, они не смогли выбрать идеальную.

Не обходится семейная жизнь без ссор. Тодоренко призналась, что муж часто упрекает ее в неумении содержать свои вещи в порядке, но и он, и она мирятся с этим: «Можем поругаться из-за того, что я вещи разбрасываю или что мой чемодан стоит девять дней неразобранным. Меня же может разозлить, что он цепляется к этому чемодану. Влада не устраивает мой вечно разряженный телефон: "Почему к тебе никогда нельзя дозвониться?" Это и правда безответственно с моей стороны, и я многому учусь у мужа. Влад — моя абсолютная противоположность. Я разгильдяйка и вечный хаос, а у него все систематично и спланировано на год вперед».

И Регина, и Влад не против стать родителями еще и еще: «Я очень люблю детей и могу бесконечно говорить на эту тему. Муж сказал: "Будешь рожать столько, сколько получится". Мне кажется, у нас будет многодетная семья. Просто хочется все успеть», — призналась звезда.

Фото и видео: instagram

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