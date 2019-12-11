«Его деньги наши, мои деньги — мои»: Регина Тодоренко призналась, что ее и сына обеспечивает состоятельный муж

«У него есть свой бизнес, на котором он зарабатывает. И не один, слава Богу. Он состоятельный человек. И не только благодаря связям отца, а благодаря его карьере. Благодаря его отцу и маме, конечно, тоже — родители много ему в жизни дали. И благодаря группе Smash, их концертам. Но сейчас музыка для него хобби», — пояснила она.

Не так давно Тодоренко призналась, что тратит около 5 миллионов рублей в месяц. Основная часть идет на развитие ее проектов, оплату труда коллег и персонала. Молодая мама призналась, что в вопросе выбора одежды она довольно скромна.

В ходе беседы Регины и Ксении также выяснилось, что в ближайшем будущем телеведущая на время вернется в шоу «Орел и Решка». А в планах у нее — стать звездой стендап-комедии и с помощью опыта профессионалов собрать большой зал — «Олимпийский», например.