«Я тебя люблю больше жизни»: Влад Топалов поздравил сына с первым днем рождения и показал нежное фото с ним

«Дорогой мой сыночек! Вот и пролетел год! Наш с тобой первый год! Я плачу! Плачу от счастья. От этой абсолютно Божественной, Чистой любви! Ты и твоя мама - самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было! Ты в эти самые дни делаешь свои первые шаги.... Вот-вот назовешь нас с мамой «мамой» и «папой»! Каждый день прошедшего года был абсолютной сказкой! Невероятной! Интересной! Да, конечно, порой, невыносимо трудной! Но фантастической! У тебя САМАЯ ВЕЛИКАЯ МАМА НА СВЕТЕ! Я очень надеюсь, ты это читаешь уже взрослый когда-то) Береги свою маму! Люби ее и уважай! Она совершает ПОДВИГ для тебя КАЖДЫЙ день твоей жизни!

Ты подарил нам новую любовь! Ты подарил нам «СЕМЬЮ» и «наш» и только наш мир! Мы с мамой тебя любим без памяти, АБСОЛЮТНО! Дай Бог тебе здоровья! Я очень надеюсь, что мы сможем стать для тебя самыми лучшими и любимыми родителями. Для нас обоих, мне кажется, больше ничего в этой жизни теперь не имеет никакого значения. Только стать для тебя самыми лучшими и любимыми и быть всегда вместе! Запомни, ты нам ничего не должен! Это НАШ выбор! Наша радость и счастье, получить от Бога тебя! Ты свободен! Ты - личность! И мы с мамой хотим быть рядом с тобой! Помогать, поддерживать и любить! Это МЫ должны помочь тебе найти и почувствовать «себя в себе»! Будь лучше нас! Будь умнее, успешнее, добрее и светлее! Я молю Бога, чтобы нам это удалось!

И еще! Умоляю, будь здоровым. Твоя мама очень нервничает, когда ты болеешь, а когда ты меня пошлешь, лет через 15-18, мама останется со мной и она мне очень нужна здоровая! Береги ее! За меня не переживай!!! Я тебя люблю больше жизни! Буквально! Всегда твой папа», — написал Влад Топалов.