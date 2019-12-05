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«Я тебя люблю больше жизни»: Влад Топалов поздравил сына с первым днем рождения и показал нежное фото с ним

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Влад Топалов с сыном

Фото: Instagram

Певец признался, что жизнь с Мишей для него абсолютная сказка.

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова 5 декабря отмечает день рождения — Мише исполнился год. Первым в своем микроблоге малыша поздравил отец, посвятив ему трогательные строки признания в любви и абсолютном счастье.

«Дорогой мой сыночек! Вот и пролетел год! Наш с тобой первый год! Я плачу! Плачу от счастья. От этой абсолютно Божественной, Чистой любви! Ты и твоя мама - самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было! Ты в эти самые дни делаешь свои первые шаги.... Вот-вот назовешь нас с мамой «мамой» и «папой»! Каждый день прошедшего года был абсолютной сказкой! Невероятной! Интересной! Да, конечно, порой, невыносимо трудной! Но фантастической! У тебя САМАЯ ВЕЛИКАЯ МАМА НА СВЕТЕ! Я очень надеюсь, ты это читаешь уже взрослый когда-то) Береги свою маму! Люби ее и уважай! Она совершает ПОДВИГ для тебя КАЖДЫЙ день твоей жизни!

Ты подарил нам новую любовь! Ты подарил нам «СЕМЬЮ» и «наш» и только наш мир! Мы с мамой тебя любим без памяти, АБСОЛЮТНО! Дай Бог тебе здоровья! Я очень надеюсь, что мы сможем стать для тебя самыми лучшими и любимыми родителями. Для нас обоих, мне кажется, больше ничего в этой жизни теперь не имеет никакого значения. Только стать для тебя самыми лучшими и любимыми и быть всегда вместе! Запомни, ты нам ничего не должен! Это НАШ выбор! Наша радость и счастье, получить от Бога тебя! Ты свободен! Ты - личность! И мы с мамой хотим быть рядом с тобой! Помогать, поддерживать и любить! Это МЫ должны помочь тебе найти и почувствовать «себя в себе»! Будь лучше нас! Будь умнее, успешнее, добрее и светлее! Я молю Бога, чтобы нам это удалось!

И еще! Умоляю, будь здоровым. Твоя мама очень нервничает, когда ты болеешь, а когда ты меня пошлешь, лет через 15-18, мама останется со мной и она мне очень нужна здоровая! Береги ее! За меня не переживай!!! Я тебя люблю больше жизни! Буквально! Всегда твой папа», — написал Влад Топалов.

«Мило до слез, с праздником», «очень трогательное поздравление. С днем рождения Мишутку», «О, какие слова», «Как это трогательно, золотые слова... С днем рождения!», «С днем рождения, маленький пупсик», «Мимими», — растрогались подписчики Влада Топалова.

Миша родился всего через несколько недель после того, как его родители официально стали мужем и женой. Из-за того, что Регина находилась в интересном положении, супруги не отметили свадьбу. Зато они устроили большой праздник в Италии, когда сын чуть-чуть подрос.

Фото и видео: Instagram

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