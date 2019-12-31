Мимими дня: Наталья Подольская опубликовала забавное видео с заразительно смеющимся сыном

Наталья Подольская призналась подписчикам, что нашла в недрах телефона видео, которым не могла не поделиться. Певица опубликовала в сториз Instagram ролик с маленьким Темой, которому на момент съемок не было и года.

В кадре малыш лежит на бильярдном столе и заразительно смеется из-за шаров, которые родители катают вокруг. За кадром слышны голоса счастливых Владимира Преснякова и Натальи Подольской.