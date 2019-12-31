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Мимими дня: Наталья Подольская опубликовала забавное видео с заразительно смеющимся сыном

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Подольска и Владимир Пресняков с сыном

Фото: Instagram

Актриса поделилась роликом, который нашла в архиве телефона.

Наталья Подольская призналась подписчикам, что нашла в недрах телефона видео, которым не могла не поделиться. Певица опубликовала в сториз Instagram ролик с маленьким Темой, которому на момент съемок не было и года.

В кадре малыш лежит на бильярдном столе и заразительно смеется из-за шаров, которые родители катают вокруг. За кадром слышны голоса счастливых Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

Артемий единственный общий ребенок артистов. От союза с Кристиной Орбакайте у Владимира Преснякова есть 28-летний сын Никита, который тоже стал артистом.

Роман Владимира и Натальи начался 14 лет лет назад, а поженились они в 2010-м.

Фото и видео: Instagram

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