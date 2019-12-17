Милые, уютные, счастливые: Владимир Пресняков и Наталья Подольская показали кадры из новой семейной фотосессии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Натальи Подольской
«Новый Год не за горамиииии», — подписала один из кадров Наталья Подольская, а ее муж Владимир Пресняков показал несколько снимков из серии.
«Какие вы милые», «Обожаю вашу семью, как время летит... вроде недавно сынок был таким же милым и очаровательным, а сейчас голос ломается», «Уютные фото», «Сколько красоты, тепла и доброты в ваших глазах.... такой симпатичный сынок у вас , ему повезло, он окружен такой любовью», «Такие счастливые», «Вы супер семья.... смотреть приятно», — комментируют восхищенные подписчики.
Летом Артемию — сыну Натальи и Владимира — исполнилось четыре года. Он был по-настоящему долгожданным ребенком: вместе с сестрой певица вымаливала его, посещая святые места.
Фото и видео: instagram
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