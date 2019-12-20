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«Счастья вашей дружной банде»: Владимир Пресняков показал редкое фото всей большой семьи в сборе

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Пресняков с мамой Еленой и старшим сыном Никитой

Фото: Instagram

Певец отметил, что такие встречи становятся значимым событием.

Владимир Пресняков опубликовал в Instagram редкое фото, когда его большая творческая семья собралась вместе. Раньше он не раз говорил, что собрать всех удается с трудом — многие члены «клана» постоянно гастролируют. Тем ценнее для них моменты, когда все же удается увидеться в полном составе.

«Это самая главная встреча для меня во время праздничной суеты», — признался артист рядом с фотографией, на которой собрал всех мужчин семьи Пресняковых.

Фото: Instagram

И следом Владимир показал и всю семью в сборе.

Фото: Instagram

«Мужчины! Счастье, Вовуля», — написал Денис Клявер. «Крутые ребята, такие обаятельны, два отца и три сыночка», «Здорово! Все Пресняковы! Будьте счастливы», «Счастья вашей дружной банде!», — добавили в комментариях поклонники семьи Пресняковых.

На днях Наталья Подольская поделилась с подписчиками фотографией из новой семейной фотосессии. И каждый раз поклонники артистов гадают, на кого похож 5-летний сын Натальи и Владимира Артемий. И мнения все время расходятся.

Фото и видео: Instagram

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