«Счастья вашей дружной банде»: Владимир Пресняков показал редкое фото всей большой семьи в сборе

«Мужчины! Счастье, Вовуля», — написал Денис Клявер. «Крутые ребята, такие обаятельны, два отца и три сыночка», «Здорово! Все Пресняковы! Будьте счастливы», «Счастья вашей дружной банде!», — добавили в комментариях поклонники семьи Пресняковых.

На днях Наталья Подольская поделилась с подписчиками фотографией из новой семейной фотосессии. И каждый раз поклонники артистов гадают, на кого похож 5-летний сын Натальи и Владимира Артемий. И мнения все время расходятся.