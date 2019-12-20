«Счастья вашей дружной банде»: Владимир Пресняков показал редкое фото всей большой семьи в сборе
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Фото: Instagram
Владимир Пресняков опубликовал в Instagram редкое фото, когда его большая творческая семья собралась вместе. Раньше он не раз говорил, что собрать всех удается с трудом — многие члены «клана» постоянно гастролируют. Тем ценнее для них моменты, когда все же удается увидеться в полном составе.
«Это самая главная встреча для меня во время праздничной суеты», — признался артист рядом с фотографией, на которой собрал всех мужчин семьи Пресняковых.
Фото: Instagram
И следом Владимир показал и всю семью в сборе.
Фото: Instagram
«Мужчины! Счастье, Вовуля», — написал Денис Клявер. «Крутые ребята, такие обаятельны, два отца и три сыночка», «Здорово! Все Пресняковы! Будьте счастливы», «Счастья вашей дружной банде!», — добавили в комментариях поклонники семьи Пресняковых.
На днях Наталья Подольская поделилась с подписчиками фотографией из новой семейной фотосессии. И каждый раз поклонники артистов гадают, на кого похож 5-летний сын Натальи и Владимира Артемий. И мнения все время расходятся.
Фото и видео: Instagram
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