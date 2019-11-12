«Милашка — куколка»: Анастасия Костенко с годовалой дочерью показали family look в оригинальных купальниках

«Начинается наш семейный отдых и это нам реально сейчас необходимо, ведь впереди серьезные события, большие перемены и много целей!», — рассказывала перед путешествием Анастасия.

В Абу-Даби семья Тарасовых поселилась в одном из лучших отелей и наслаждается отдыхом. Спортсмен с супругой уже успели поделиться с подписчиками семейными фотографиями, которые вызвали у фолловеров большую дозу умиления. Ведь на снимках Анастасия и Милана позируют в одинаковых оригинальных купальниках.