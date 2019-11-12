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«Милашка — куколка»: Анастасия Костенко с годовалой дочерью показали family look в оригинальных купальниках

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочкой Миланой

Фото: Instagram

Семья улетела в отпуск в жаркие страны.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с годовалой дочерью Миланой улетели отдыхать в Арабские Эмираты. Этот отпуск станет последним перед родами Анастасии: она во второй раз станет мамой после новогодних праздников.

«Начинается наш семейный отдых и это нам реально сейчас необходимо, ведь впереди серьезные события, большие перемены и много целей!», — рассказывала перед путешествием Анастасия.

В Абу-Даби семья Тарасовых поселилась в одном из лучших отелей и наслаждается отдыхом. Спортсмен с супругой уже успели поделиться с подписчиками семейными фотографиями, которые вызвали у фолловеров большую дозу умиления. Ведь на снимках Анастасия и Милана позируют в одинаковых оригинальных купальниках.

«Что за красота!», «Какие милые», «Маленькая красотка», «Хорошего отпуска», «Милашка — куколка», — написали в комментариях.

В последнее время имя Дмитрия Тарасова связано со скандалами. Он до сих пор выясняет отношения с бывшей женой о воспитании старшей дочери — 10-летней Ангелины. Экс-супруги обвиняют друг друга чуть ли не во всех смертных грехах.

С Ангелиной
Instagram
С Миланой
Instagram

Также несколько дней в Сети разгорелся скандал после того, как спортсмен в разговоре с другом отметил, что женщине можно «дать леща», если она переступит «красную черту». После этого высказывания на Тарасова обрушилась волна критики и он вынужден был извиниться и пояснить, что его неправильно поняли.

Фото и видео: Instagram

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