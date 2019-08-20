«Cказки про сломанный нос» и желание «казаться не тем чем является»: Максим Виторган публично раскритиковал Константина Богомолова

В последнее время Ксения Собчак предпочитает не делать громких заявлений, за нее их делают СМИ. Так, инсайдеры уже сообщили о ее скорой свадьбе с Константином Богомоловым и даже назвали дату, а подписчики вовсю обсуждают ее вторую беременность. Ксения же наслаждается обществом любимого мужчины и публикует в своем блоге полные смысла фразы и свои наблюдения.

Очередной пост в блоге Ксении Собчак спровоцировал ее бывшего мужа Максима Виторгана на довольно резкий комментарий.

«В журнале sncmagazine, я как-то придумала потрясающий, на мой взгляд, проект. Разбор инстаграма светских персонажей с психологом. Все, конечно, брать не стали (светский свет у нас ваще не самоироничен), но мои подозрения были подтверждены — большинство "светских" знакомых, если их инста связан не с работой а с досугом, выставляют то, чем хотят похвастаться, но на самом деле то, чего у них нет. И если с этой точки зрения рассматривать "веселые картинки", то вот сразу видно — кто просит прокомментировать свои ноги, и значит, сильно озабочен своей фигурой), кто-то хочет показаться умным, и пишет из***истый список прочитанных книг, кто-то недоволен личной жизнью, кто-то боится старости. За каждым фото — месседж. Но совсем не тот, который на фото. Смотрите ЗА фото. Взять хотя бы это видео. Его бы еще и надписать: "Парус. Яхта. В этом мире только мы одни". На самом деле: я давно уже не на яхте а пашу. Яхта не моя — то есть Бобик в гостях у Барбоса демонстрирует благосостоятельность, ноги сняты так, чтоб казаться длиннее, романтичной девушкой меня тоже особо не назовешь — но тут я очень стараюсь изобразить таковую))) Слабо посмотреть вот так на свои фотки? Попробуйте. И знайте, что другие это все видят тоже», — написала Ксения под нежным видео с отдыха.