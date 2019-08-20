«Cказки про сломанный нос» и желание «казаться не тем чем является»: Максим Виторган публично раскритиковал Константина Богомолова

В последнее время Ксения Собчак предпочитает не делать громких заявлений, за нее их делают СМИ. Так, инсайдеры уже сообщили о ее скорой свадьбе с Константином Богомоловым и даже назвали дату, а подписчики вовсю обсуждают ее вторую беременность. Ксения же наслаждается обществом любимого мужчины и публикует в своем блоге полные смысла фразы и свои наблюдения.
Очередной пост в блоге Ксении Собчак спровоцировал ее бывшего мужа Максима Виторгана на довольно резкий комментарий.
«В журнале sncmagazine, я как-то придумала потрясающий, на мой взгляд, проект. Разбор инстаграма светских персонажей с психологом. Все, конечно, брать не стали (светский свет у нас ваще не самоироничен), но мои подозрения были подтверждены — большинство "светских" знакомых, если их инста связан не с работой а с досугом, выставляют то, чем хотят похвастаться, но на самом деле то, чего у них нет. И если с этой точки зрения рассматривать "веселые картинки", то вот сразу видно — кто просит прокомментировать свои ноги, и значит, сильно озабочен своей фигурой), кто-то хочет показаться умным, и пишет из***истый список прочитанных книг, кто-то недоволен личной жизнью, кто-то боится старости. За каждым фото — месседж. Но совсем не тот, который на фото. Смотрите ЗА фото. Взять хотя бы это видео. Его бы еще и надписать: "Парус. Яхта. В этом мире только мы одни". На самом деле: я давно уже не на яхте а пашу. Яхта не моя — то есть Бобик в гостях у Барбоса демонстрирует благосостоятельность, ноги сняты так, чтоб казаться длиннее, романтичной девушкой меня тоже особо не назовешь — но тут я очень стараюсь изобразить таковую))) Слабо посмотреть вот так на свои фотки? Попробуйте. И знайте, что другие это все видят тоже», — написала Ксения под нежным видео с отдыха.
«Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем чем является. Но... мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?))))», — написал он, отреагировав не столько на пост, сколько на фразы из интервью для ТАСС, которое дал на днях его бывший соперник.
«Как показали последние полгода, к моему лицу руками прикасались. Рассматриваю это как желание прикоснуться к прекрасному. <...> Мне искренне понятна его боль (Максима Виторгана — Прим.ред.), и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться. Повторяю, та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь», — цитировало режиссера информационное агентство.
Ксения не стала ни удалять этот комментарий, ни отвечать на него. Вместо этого возлюбленная Константина Богомолова опубликовала новый пост.
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– «... С добром и злом тоже начались проблемы – от имени добра стали говорить такие хари, что люди сами с удовольствием официально записывались во зло… – Понимаю, – сказал я. – И, главное, спорить с другими становилось все опасней и бессмысленней, потому что общепринятые в прошлом парадигмы добра были деконструированы силами прогресса, сердце прогресса было прокушено ядовитыми клыками издыхающей реакции, а идеалы издыхающей реакции были вдребезги разбиты предсмертным ударом хвоста, на который все-таки оказался способен умирающий прогресс. Ну, в общем, началось наше время.» (С) В.Пелевин.
Продолжится ли перепалка в Сети, и выйдет ли она за пределы онлайна — покажет время.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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