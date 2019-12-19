«Какая милашка!» 7-летняя дочь Кристины Орбакайте в милом видео учит отца говорить по-испански

Дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова — Клавдия — имеет свою страничку в социальной сети. На «звездную» девочку подписаны больше 20 тысяч человек. В микроблоге Клавдии появляются милые зарисовки из ее повседневной жизни.

Новым видео девочка умилила сотни своих подписчиков. В ролике Клавдия учит отца говорить на иностранном языке. «Поучу папу испанскому», — подписали видео.