passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Какая милашка!» 7-летняя дочь Кристины Орбакайте в милом видео учит отца говорить по-испански

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Клавдия и Михаил Земцовы

Фото: Instagram

Ролик появился на странице Клавдии Земцовой в Instagram.

Дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова — Клавдия — имеет свою страничку в социальной сети. На «звездную» девочку подписаны больше 20 тысяч человек. В микроблоге Клавдии появляются милые зарисовки из ее повседневной жизни.

Новым видео девочка умилила сотни своих подписчиков. В ролике Клавдия учит отца говорить на иностранном языке. «Поучу папу испанскому», — подписали видео.

«Молодец», «Прелесть», «Ой, золотой», «Какая милашка!», «Лапочка», «Совсем взрослая уже умница», — написали в комментариях.

Фото: Instagram

Все дети в семье Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте отличаются способностями к иностранным языкам. Гарри и Лиза Галкины свободно говорят на французском, чем приводят в восторг родителей. И, как видим, Клавдия не отстает от дяди с тетей.

У Кристины Орбакайте есть еще двое сыновей: 28-летний Никита Пресняков, который даже пишет песни на английском, и 21-летний Дени Байсаров, который учится в зарубежном вузе.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!