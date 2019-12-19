«Какая милашка!» 7-летняя дочь Кристины Орбакайте в милом видео учит отца говорить по-испански
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Фото: Instagram
Дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова — Клавдия — имеет свою страничку в социальной сети. На «звездную» девочку подписаны больше 20 тысяч человек. В микроблоге Клавдии появляются милые зарисовки из ее повседневной жизни.
Новым видео девочка умилила сотни своих подписчиков. В ролике Клавдия учит отца говорить на иностранном языке. «Поучу папу испанскому», — подписали видео.
«Молодец», «Прелесть», «Ой, золотой», «Какая милашка!», «Лапочка», «Совсем взрослая уже умница», — написали в комментариях.
Фото: Instagram
Все дети в семье Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте отличаются способностями к иностранным языкам. Гарри и Лиза Галкины свободно говорят на французском, чем приводят в восторг родителей. И, как видим, Клавдия не отстает от дяди с тетей.
У Кристины Орбакайте есть еще двое сыновей: 28-летний Никита Пресняков, который даже пишет песни на английском, и 21-летний Дени Байсаров, который учится в зарубежном вузе.
Фото и видео: Instagram
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