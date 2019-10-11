Мимими дня: 7-летняя дочь Кристины Орбакайте преподала урок этикета

Весной 2018 года популярная певица Кристина Орбакайте завела для своей дочери блог в Instagram. В нем она регулярно публикует трогательные фотографии и забавные видеоролики с участием Клавдии.

«Уроки этикета», — гласит подпись под одним из видео.

В кадре 7-летняя внучка Аллы Пугачевой рассказывает подписчикам одно из правил поведения в кафе или ресторане — и объясняет, что дома можно чувствовать себя более расслабленно.