Мимими дня: 7-летняя дочь Кристины Орбакайте преподала урок этикета
Клавдия Земцова рассказала, как нужно пить из стакана дома и в кафе.
Весной 2018 года популярная певица Кристина Орбакайте завела для своей дочери блог в Instagram. В нем она регулярно публикует трогательные фотографии и забавные видеоролики с участием Клавдии.
«Уроки этикета», — гласит подпись под одним из видео.
В кадре 7-летняя внучка Аллы Пугачевой рассказывает подписчикам одно из правил поведения в кафе или ресторане — и объясняет, что дома можно чувствовать себя более расслабленно.
Фото и видео: instagram
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