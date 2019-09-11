Алла Пугачева восхищена подросшей внучкой: «Уже видно какая красавица растет»

Сегодня в 18:57Алла Пугачева восхищена подросшей внучкой: «Уже видно какая красавица растет»Комментарии70-летняя Алла Пугачева показала красивое фото дочери Кристины Орбакайте.«Всего 7 лет, а уже видно какая красавица растет», — написала Примадонна. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 10 Сен 2019 в 11:13 PDT Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиАлла ПугачеваКристина Орбакайтедети звездОбсудитьSearch