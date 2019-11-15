«Копия мама»: 48-летнюю Кристину Орбакайте все чаще сравнивают с Примадонной

«Кристина, Вы эталон женственности... и хрупкой настоящей очень благородной красоты», «С каждым годом все красивее и красивее, так держать», «Вы так становитесь похожи на маму», «Как вы похожи на Аллу Борисовну», «Копия мама», «Молодая, талантливая, красивая, стильная, поющая в живую, скромная, многодетная мамочка, браво во всем», — пишут они.