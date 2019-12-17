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«Умница мой!» 6-летний сын Галкина и Пугачевой удивил отца знанием французского языка

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин в своем замке

Фото: Instagram

Артист пообщался с наследником на равных.

Максим Галкин в совершенстве владеет французским и английским языками, знает испанский немецкий и чешский. Любовь к иностранной речи артист прививает и своим детям. Гарри и Лиза с ранних лет учат французский язык, и на нем в июне на день рождения отца разыграли поздравительную сценку.

Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, в котором показал уровень мастерства Гарри во владении французским. Мальчик сходу общается с отцом и с репетитором и отвечает на все вопросы. «Умница мой, все знает!», — в эмоциях воскликнул довольный отец.

Артист также поделился с подписчиками и новым роликом с дочерью Лизой. Отец застал ее, когда девочка точила «холодное оружие».

Накануне 43-летний юморист и телеведущий нарвался на критику в Сети, когда опубликовал фотографию, на которой позирует с обнаженным торсом. Многие поклонники отметили, что Максим выглядит отлично, а другие заметили, что Галкину не мешало бы согнать жирок, подсушиться и «накачать сисечки».

Фото и видео: Instagram

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