«Умница мой!» 6-летний сын Галкина и Пугачевой удивил отца знанием французского языка
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Фото: Instagram
Максим Галкин в совершенстве владеет французским и английским языками, знает испанский немецкий и чешский. Любовь к иностранной речи артист прививает и своим детям. Гарри и Лиза с ранних лет учат французский язык, и на нем в июне на день рождения отца разыграли поздравительную сценку.
Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, в котором показал уровень мастерства Гарри во владении французским. Мальчик сходу общается с отцом и с репетитором и отвечает на все вопросы. «Умница мой, все знает!», — в эмоциях воскликнул довольный отец.
Артист также поделился с подписчиками и новым роликом с дочерью Лизой. Отец застал ее, когда девочка точила «холодное оружие».
Накануне 43-летний юморист и телеведущий нарвался на критику в Сети, когда опубликовал фотографию, на которой позирует с обнаженным торсом. Многие поклонники отметили, что Максим выглядит отлично, а другие заметили, что Галкину не мешало бы согнать жирок, подсушиться и «накачать сисечки».
Фото и видео: Instagram
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