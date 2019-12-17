«Умница мой!» 6-летний сын Галкина и Пугачевой удивил отца знанием французского языка

Максим Галкин в совершенстве владеет французским и английским языками, знает испанский немецкий и чешский. Любовь к иностранной речи артист прививает и своим детям. Гарри и Лиза с ранних лет учат французский язык, и на нем в июне на день рождения отца разыграли поздравительную сценку.

Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, в котором показал уровень мастерства Гарри во владении французским. Мальчик сходу общается с отцом и с репетитором и отвечает на все вопросы. «Умница мой, все знает!», — в эмоциях воскликнул довольный отец.