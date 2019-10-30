«Как быстро летит время»: певица МакSим показала красавицу-дочь в день ее 5-летия

Впервые открыто показать дочь МакSим решилась всего месяц назад. С тех пор в Instagram артистки появилось несколько снимков с обеими дочками, а также они втроем снялись для обложки глянца.

В день рождения Маши МакSим показала, какой счастливой была девочка с подарком – большой игрушечной электромашиной. «Уже 5 лет нашей любимице! Как быстро летит время!», — отметила Марина Максимова, поздравляя свою малышку.