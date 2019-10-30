«Как быстро летит время»: певица МакSим показала красавицу-дочь в день ее 5-летия
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Фото: Instagram
Певица МакSим отметила день рождения младшей дочери Марии, девочке исполнилось 5 лет. Долгое время артистка скрывала малышку: на всех снимках в соцсетях матери она была с закрытым лицом.
Впервые открыто показать дочь МакSим решилась всего месяц назад. С тех пор в Instagram артистки появилось несколько снимков с обеими дочками, а также они втроем снялись для обложки глянца.
В день рождения Маши МакSим показала, какой счастливой была девочка с подарком – большой игрушечной электромашиной. «Уже 5 лет нашей любимице! Как быстро летит время!», — отметила Марина Максимова, поздравляя свою малышку.
«Ого, какой крутой подарок! С днем рождения», «5 лет, а уже Mercedes», «Какая красавица! С днем рождения!», «Юбилей! Поздравляем! Счастья, счастья, счастья!!!», — пожелали маленькой имениннице.
Кстати, недавно МакSим призналась, что младшая дочь уже просит у нее еще одну сестренку. Девочек певица родила от разных мужей, отношения с которыми не заладились. Сейчас у Марины новые отношения, которые она оберегает от посторонних глаз, отмечая, что ее любимый мужчина — непубличный человек.
Фото и видео: Instagram
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