Певица МакSим впервые открыто показала младшую дочь Машу

Все время с момента рождения Маши певица скрывала ее лицо от поклонников. В Instagram МакSим публиковала фото с дочкой, на которых ее лицо было закрашено мордочками пандочек.

Теперь же Марина Максимова представила дочку поклонникам, открыто показав малышку. МакSим с обеими девочками приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала.