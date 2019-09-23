Певица МакSим впервые открыто показала младшую дочь Машу

Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Александру и маленькую Марию, которой в октябре исполнится пять лет.
Все время с момента рождения Маши певица скрывала ее лицо от поклонников. В Instagram МакSим публиковала фото с дочкой, на которых ее лицо было закрашено мордочками пандочек.
Теперь же Марина Максимова представила дочку поклонникам, открыто показав малышку. МакSим с обеими девочками приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала.
«Ой, какая лапочка», «Все красотки», «Ничего себе, солнышко такое», - написали поклонники певицы под ее снимком с Сашей и Машей.
Напомним, дочерей МакSим родила от разных мужчин. Брак со звукорежиссером Алексеем Луговцовым продлился три года, а отношения бизнесменом Антоном Петровым закончились через несколько месяцев после рождения Маши.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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