«Первая обложка»: певица МакSим показала красавицу-дочь, но столкнулась с неожиданной критикой

Иногда звезды, публикуя снимки в Instagram, сталкиваются с неожиданной реакцией публики. Так, певица МакSим поделилась с поклонниками кадром со съемок, в которых участвует ее подросшая дочь, но была освистана за неумение пользоваться суперсовременным «айфоном».

«Съемки продолжаются уже шестой час... #саша #перваяобложка», — написала певица под нежной фотографией.