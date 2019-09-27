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«Первая обложка»: певица МакSим показала красавицу-дочь, но столкнулась с неожиданной критикой

36-летнюю МакSим пристыдили за демонстрацию своего достатка.

Иногда звезды, публикуя снимки в Instagram, сталкиваются с неожиданной реакцией публики. Так, певица МакSим поделилась с поклонниками кадром со съемок, в которых участвует ее подросшая дочь, но была освистана за неумение пользоваться суперсовременным «айфоном».

«Съемки продолжаются уже шестой час... #саша #перваяобложка», — написала певица под нежной фотографией.

«Сашенька молодец, мама может гордиться», «Становится красивой», «Принцессы наши», «Умницы и красавицы», «Удачи вам, Марина и Александре», «Какая красота)) все таки Марина купила 11 айфон», «Урааа — новый телефон», — комментируют поклонники.

Но не все фолловеры порадовались за маму с дочкой.

Фото: Instagram певицы МакSим

«Четкий айфон», «Когда фото на самый крутой телефон с самой офигенной камерой выглядит так будто сделано на Нокиа 3310 😄 талант», «Новый iPhone XI уже нахлобучила. Теперь главное научиться selfie правильно делать», «Девушку красят деньги) и чем больше тем красивее», «Дайте мне АЙФОН 11», — обсуждают завистники приобретение звезды.

Фото и видео: instagram

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