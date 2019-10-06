«Непубличный человек»: МакSим рассказала о своем возлюбленном
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram МакSим
Певица МакSим (настоящее имя - Марина Максимова, — прим.ред.) предпочитать не афишировать личную жизнь. Певица воспитывает двух дочек от разных мужчин, а лицо младшей, четырехлетней Маши, до недавних пор Марина предпочитала скрывать.
В недавнем интервью журналу Hello! артистка не только впервые показала красавицу-малышку, но и приоткрыла завесу тайны над личной жизнью. Сейчас МакSим счастлива в новых отношениях, но о своем избраннике распространяться не хочет. «Сейчас у меня есть любимый мужчина, но он абсолютно непубличный человек, у него даже нет страницы в Instagram. Я не выкладываю романтические фото и нежные поцелуи именно потому, что ему такие знаки внимания ни к чему, да и мне этого не надо», — говорит Марина.
Напомним, Марина Максимова была замужем за звукорежиссером Андреем Луговцевым, которому в 2009 году родила дочь Сашу. Отцом Маши является бизнесмен Антон Петров, с которым певица рассталась спустя несколько месяцев после рождения младшей дочки.
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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