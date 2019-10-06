«Непубличный человек»: МакSим рассказала о своем возлюбленном

В недавнем интервью журналу Hello! артистка не только впервые показала красавицу-малышку, но и приоткрыла завесу тайны над личной жизнью. Сейчас МакSим счастлива в новых отношениях, но о своем избраннике распространяться не хочет. «Сейчас у меня есть любимый мужчина, но он абсолютно непубличный человек, у него даже нет страницы в Instagram. Я не выкладываю романтические фото и нежные поцелуи именно потому, что ему такие знаки внимания ни к чему, да и мне этого не надо», — говорит Марина.