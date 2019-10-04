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Мимими дня: младшая дочь певицы МакSим просит родить ей сестренку

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Instagram МакSим

Фото: Instagram МакSим

МакSим поделилась трогательной фотографией дочери.

Долгое время певица МакSим скрывала лицо младшей дочери, однако в конце сентября она, наконец, порадовала фанатов съемкой с ней. С тех пор звезда начала охотно делиться трогательными фотографиями.

«Просит маленькую девочку! Сколько можно?😂», — написала звездная мама пож очередным снимком малышки.

«Прелестная», «Мамины щечки», «Ваша копия... Саша тоже похожа, но от отца черт больше», «Какая милашка», «Они все просят», «Мариночка, девочек я думаю вам хватит», «Мальчика надо», «Мариша, если просит значит надо, но только мальчика, ты как то говорила что хочешь еще сына!!! Давай давай», Какая она красотка! «Спасибо, что показали) она просто прелестна», «Я так рада, что теперь чаще вижу Машу», — обсуждают подписчики.

Фото и видео: instagram

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