Мимими дня: младшая дочь певицы МакSим просит родить ей сестренку

«Прелестная», «Мамины щечки», «Ваша копия... Саша тоже похожа, но от отца черт больше», «Какая милашка», «Они все просят», «Мариночка, девочек я думаю вам хватит», «Мальчика надо», «Мариша, если просит значит надо, но только мальчика, ты как то говорила что хочешь еще сына!!! Давай давай», Какая она красотка! «Спасибо, что показали) она просто прелестна», «Я так рада, что теперь чаще вижу Машу», — обсуждают подписчики.