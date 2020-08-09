Госпитализированная Божена Рынска рассказала о друге пятимесячной дочери: «Друзья навсегда

«Поправляйтесь, вам болеть нельзя, у вас теперь большая семья», «Божена! Скорейшего выздоровления, сил и энергии!!! С такими прекрасными девочками( Бабо в их числе) вы быстро встанете в строй!», «Здоровья Вам», — поддерживают Рынску подписчики.

Фолловеры умиляются играм пятимесячной Жени с собакой: «Какой ласковый умница Люсик!, «Как круто видеть ребенка, растущего рядом с животными», «Как она живо реагирует и любознательна, судя по всему», «Для настоящей дружбы дети и собакены — лучшие партнеры!», «Это любовь», «Ой, ну как он ее любит», «Какой ласковый песик», «Ну, это дружба на всю жизнь», «Ляля, похоже, стремится уже и сесть. Люсик, берегись, скоро не будешь знать, куда бежать прятаться», «Как приятно наблюдать, как Женечка, сладкий ребенок, общается с Люсиком! Дети и собаки — лучшие друзья».

Напомним, отцом пятимесячной Жени является супруг Божены Рынской Игорь Малашенко, трагически ушедший из жизни в 2019 году. Современные вспомогательные репродуктивные технологии и институт суррогатного материнства помогли журналистке впервые стать мамой. В откровенном интервью после появления Жени на свет Божена рассказала, какой нелегкий путь ей пришлось проделать, чтобы испытать счастье материнства.