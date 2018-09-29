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43-летняя Божена Рынска вышла замуж за 63-летнего Игоря Малашенко

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Божена Рынска

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Божена Рынска оформила отношения с гражданским супругом.

Скандально известная журналистка Божена Рынска вышла замуж. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Приветствуйте новую мадам Малашенко. Сил нет, просто падаю. Говорят, это была самая веселая и душевная свадьба в Москве. Мы четыре фирменных спроваживающих песни пели гостям, и все равно не уходили, дорогие наши и любимые. Свадьбу делали за две недели на коленке. Певец и пианист вообще заменился только вчера в 21-00. И ночью учил тексты», — поделилась она вчера вечером.

Свадьба проходила в формате капустника в ресторане «Мясной клуб». Спешку в подготовке Божена объяснила тем, что «жених долго не мог получить "вольную"».

«Это мой первый брак, и душа моя просила настоящего белого кружевного платья. Никакого креатива. Второй, третий брак — да хоть голой можно замуж выходить. Или в килте шотладском. Но в первый раз — пусть будет белое, пышное, кружевное, чтобы никогда больше о нем не грезить», — цитирует невесту Tatler.

43-летняя Божена Рынска примерила роль молодой супруги впервые. Для 63-летнего тележурналиста и политолога Игоря Малашенко, одного из основателей НТВ, этот брак стал вторым, он также воспитывает двух дочерей от предыдущих отношений. Новоиспеченные супруги прожили в гражданском браке около семи лет.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Anatoly Lomokhov/Anton Belitsky/globallookpress

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