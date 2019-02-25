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Супруг Божены Рынски и экс-директор НТВ Игорь Малашенко ушел из жизни в 64-летнем возрасте

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Божена Рынска и Игорь Малашенко

Фото: Starface
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По предварительным данным, медиаменеджер наложил на себя руки.

25 февраля из Испании пришли печальные новости — не стало известного российского медиаменеджера, бывшего гендиректора НТВ и главы предвыборного штаба Ксении Собчак Игоря Малашенко. Как сообщили источники «Коммерсанта» и «Ведомостей», Игорь Евгеньевич совершил суицид.

Менее полугода назад Малашенко женился во второй раз, на давней возлюбленной Божене Рынска. При этом развод с предыдущей супругой Еленой Игорь Евгеньевич оформил всего за несколько дней до свадьбы с Боженой.

Совсем недавно Божена Рынска заявила в своем Facebook, что вынуждена освещать бракоразводный процесс своего мужа с его экс-супругой. По словам журналистки, Елена Малашенко обвинила Игоря Евгеньевича в растрате крупной суммы денег — 60 тысяч долларов. Мужчина настолько тяжело переживал ситуацию, что спустя несколько дней разбирательств ему внезапно стало плохо и он был госпитализирован. Божена не рассказала, чем закончилось дело, но, судя по всему, Игорь Евгеньевич находился в своем особняке в Испании в момент трагедии.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Starface

Видео: Youtube.com / Телеканал Дождь

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