Гарик спортсмен, а Лиза — артистка: как дети Пугачевой и Галкина упражняются со скакалкой

«Как они выросли», «Так вытянулись», «Прекрасные детишки», «Попрыгунчики», «Так стараются, юные спортсмены», «Похоже соревнуются между собой», «Гарик 37 раз», «Вот это спортсмен», «А Лиза артистка», «Молодцы ребятишки! Хорошо скакалку освоили», «Аж сама захотела встать и попрыгать на скакалке, вспомнить детство», «Хорошая мотивация для других, как не банально, но спорт – это жизнь и здоровье», «Одно удовольствие наблюдать за Вашими детками», — обсуждают подписчики.

Лиза и Гарри растут всесторонне развитыми детьми. С малых лет они всерьез занимаются плаванием, учат языки. Максим Галкин и Алла Пугачева гордятся достижениями своих наследников и время от времени публикуют трогательные видеоролики — о том, какое у малышей чувство юмора, какой модницей растет дочь, как сын занимается восточными единоборствами.