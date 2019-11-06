«Будь счастлив, малыш»: молодая мама Виктория Лопырева призналась сыну в любви в его маленький праздник
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Фото: Instagram
Виктория Лопырева стала мамой в зрелом возрасте: ее сын Марк Лео появился на свет, когда модели было уже 35 лет. Обладательница многих титулов на конкурсах красоты трепетно относится ко всему, что касается ее малыша.
Марку Лео исполнилось 9 месяцев, и Виктория Лопырева поздравила сына с этим событием и показала нежную семейную фотографию. Правда, лицо сына мать так и не показала.
«Made with love. Как сказал сегодня, наш друг, Ираклий: "Я хочу, чтобы Марк Лео жил в мире, где нет границ!". Будь счастлив, малыш! Мы тебя очень любим!», — написала Виктория Лопырева.
«Вы прекрасны», «Поздравляю», «Красивая семья», «Пусть будет самое главное здоровенький и чтоб никакие преграды не стояли на его пути. Мама и папа всегда будут рядом. И самое главное бабушка еще такая молодая и красивая, чтоб правнуков еще нянчила», — пожелали семье модели в комментариях.
Виктория Лопырева до отношений со отцом своего сына — бизнесменом Игорем Булатовым жила в гражданском браке с футболистом Федором Смоловым. Их роман закончился в 2015 году. Позде модель закрутила фиктивные отношения с Николаем Басковым, который позже фактически признался, что его предложение руки и сердца Виктории были фарсом.
Фото и видео: Instagram
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