«Будь счастлив, малыш»: молодая мама Виктория Лопырева призналась сыну в любви в его маленький праздник

Марку Лео исполнилось 9 месяцев, и Виктория Лопырева поздравила сына с этим событием и показала нежную семейную фотографию. Правда, лицо сына мать так и не показала.

«Made with love. Как сказал сегодня, наш друг, Ираклий: "Я хочу, чтобы Марк Лео жил в мире, где нет границ!". Будь счастлив, малыш! Мы тебя очень любим!», — написала Виктория Лопырева.