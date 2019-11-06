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«Будь счастлив, малыш»: молодая мама Виктория Лопырева призналась сыну в любви в его маленький праздник

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Виктория Лопырева и маленький Марк Лео

Фото: Instagram

Мальчику исполнилось 9 месяцев.

Виктория Лопырева стала мамой в зрелом возрасте: ее сын Марк Лео появился на свет, когда модели было уже 35 лет. Обладательница многих титулов на конкурсах красоты трепетно относится ко всему, что касается ее малыша.

Марку Лео исполнилось 9 месяцев, и Виктория Лопырева поздравила сына с этим событием и показала нежную семейную фотографию. Правда, лицо сына мать так и не показала.

«Made with love. Как сказал сегодня, наш друг, Ираклий: "Я хочу, чтобы Марк Лео жил в мире, где нет границ!". Будь счастлив, малыш! Мы тебя очень любим!», — написала Виктория Лопырева.

«Вы прекрасны», «Поздравляю», «Красивая семья», «Пусть будет самое главное здоровенький и чтоб никакие преграды не стояли на его пути. Мама и папа всегда будут рядом. И самое главное бабушка еще такая молодая и красивая, чтоб правнуков еще нянчила», — пожелали семье модели в комментариях.

Виктория Лопырева до отношений со отцом своего сына — бизнесменом Игорем Булатовым жила в гражданском браке с футболистом Федором Смоловым. Их роман закончился в 2015 году. Позде модель закрутила фиктивные отношения с Николаем Басковым, который позже фактически признался, что его предложение руки и сердца Виктории были фарсом.

Фото и видео: Instagram

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