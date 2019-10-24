Конфуз дня: Виктория Лопырева и Надежда Оболенцева пришли на вечеринку в одинаковых мини-платьях с декольте

На прошедшей вечеринке, которую дизайнер Ульяна Сергеенко устроила в честь своей новой коллекции, один из нарядов пользовался повышенным успехом. Сразу две светские львицы выбрали для выхода маленькое красное платье с необычным декольте и рюшами. Разными были только аксессуары.

36-летняя Виктория Лопырева надела платье как есть, продемонстрировав стройные ноги и роскошный загар. В аксессуарах она отдала предпочтение пастельной гамме. «Один вечер в Париже. Спасибо, дорогая Ульяна Сергеенко», — написала она в блоге, демонстрируя лук.