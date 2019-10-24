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Конфуз дня: Виктория Лопырева и Надежда Оболенцева пришли на вечеринку в одинаковых мини-платьях с декольте

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Лопырева любит красный цвет

Фото: Instagram Виктории Лопыревой

Подруги по несчастью старались не фотографироваться вместе.

На прошедшей вечеринке, которую дизайнер Ульяна Сергеенко устроила в честь своей новой коллекции, один из нарядов пользовался повышенным успехом. Сразу две светские львицы выбрали для выхода маленькое красное платье с необычным декольте и рюшами. Разными были только аксессуары.

36-летняя Виктория Лопырева надела платье как есть, продемонстрировав стройные ноги и роскошный загар. В аксессуарах она отдала предпочтение пастельной гамме. «Один вечер в Париже. Спасибо, дорогая Ульяна Сергеенко», — написала она в блоге, демонстрируя лук.

38-летняя Надежда Оболенцева отдала предпочтение более сдержанному образу, надев черные колготки, черные туфли с острым носком, в руках у нее был черный клатч, который она сменила для съемки.

Массивные серьги дополняли картину: «Кашу маслом не испортишь», — пошутила она.

А чье прочтение этого наряда нравится больше вам?

Фото и видео: instagram

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