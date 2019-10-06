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«Какой большой уже»: в Сети обсуждают фото подросшего сына Виктории Лопыревой

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Слайд, который
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой

Первенцу модели исполнилось восемь месяцев.

Модель Виктория Лопырева стала мамой в феврале этого года. Красавица-блондинка с удовольствием делится с фолловерами своим материнским опытом и часто показывает подрастающего сына, хоть и предпочитает скрывать его лицо. В воскресенье, 6 октября, молодая мама опубликовала новый снимок с Марком Лео — мальчику исполнилось восемь месяцев: «Мы всегда поддержим тебя, наш малыш Марк Лео».

«Какой большой уже», «Здоровье вашему малышу и благополучия 😍😍😍Вы очень красивая семья», «Уже ходить начинаем? Мои дорогие❤️», «Поздравляем малыша! Главное Здоровье, в остальном родители помогут!», «Нет подходящих слов, чтобы выразить все свои чувства. Очень люблю вас!», «Трогательное фото 😇не перестаю Вами, Виктория, восхищаться», «О Боже, Виктория, уже 8 месяцев🙈 Поздравляю!» — пишут подписчики.

Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

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