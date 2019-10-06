«Какой большой уже»: в Сети обсуждают фото подросшего сына Виктории Лопыревой

Модель Виктория Лопырева стала мамой в феврале этого года. Красавица-блондинка с удовольствием делится с фолловерами своим материнским опытом и часто показывает подрастающего сына, хоть и предпочитает скрывать его лицо. В воскресенье, 6 октября, молодая мама опубликовала новый снимок с Марком Лео — мальчику исполнилось восемь месяцев: «Мы всегда поддержим тебя, наш малыш Марк Лео».