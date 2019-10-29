Горячо: молодые мамочки Нюша и Виктория Лопырева устроили «битву» купальников
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Певица Нюша и модель Виктория Лопырева стали мамами меньше года назад. Но уже сейчас они могут похвалиться идеальными фигурами – обе быстро пришли в форму после родов.
Нюша опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в ярком сплошном купальнике. «Кидай в меня камни, кидай в меня грязь. Я — река», — подписала она кадр.
Виктория Лопырева выбрала для снимка более дерзкий купальник: бикини с тонким пояском вокруг талии.
«Вауууу», — выразили одним словом эмоции под фото Виктории Лопыревой.
«Красавица», «Ты шикарна, детка», «Восхищаюсь», — написали поклонники Нюши.
Напомним, недавно «битва» купальников случилась у других «горячих» мамочек(http://example.com — Миланы Тюльпановой и Риты Дакоты. Обе девушки позировали в сплошных купальниках: Рита в ярко-желтом, а Милана — пастельного оттенка.
А чей образ вам понравился больше — Нюши или Виктории?
Фото и видео: Instagram
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