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Горячо: молодые мамочки Нюша и Виктория Лопырева устроили «битву» купальников

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша и ее идеальная фигура

Фото: Instagram

Девушки поделились в Сети снимками шикарных фотосессий.

Певица Нюша и модель Виктория Лопырева стали мамами меньше года назад. Но уже сейчас они могут похвалиться идеальными фигурами – обе быстро пришли в форму после родов.

Нюша опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в ярком сплошном купальнике. «Кидай в меня камни, кидай в меня грязь. Я — река», — подписала она кадр.

Виктория Лопырева выбрала для снимка более дерзкий купальник: бикини с тонким пояском вокруг талии.

«Вауууу», — выразили одним словом эмоции под фото Виктории Лопыревой.

«Красавица», «Ты шикарна, детка», «Восхищаюсь», — написали поклонники Нюши.

Напомним, недавно «битва» купальников случилась у других «горячих» мамочек(http://example.com — Миланы Тюльпановой и Риты Дакоты. Обе девушки позировали в сплошных купальниках: Рита в ярко-желтом, а Милана — пастельного оттенка.

А чей образ вам понравился больше — Нюши или Виктории?

Фото и видео: Instagram

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