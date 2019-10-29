Горячо: молодые мамочки Нюша и Виктория Лопырева устроили «битву» купальников

«Вауууу», — выразили одним словом эмоции под фото Виктории Лопыревой.

«Красавица», «Ты шикарна, детка», «Восхищаюсь», — написали поклонники Нюши.

Напомним, недавно «битва» купальников случилась у других «горячих» мамочек(http://example.com — Миланы Тюльпановой и Риты Дакоты. Обе девушки позировали в сплошных купальниках: Рита в ярко-желтом, а Милана — пастельного оттенка.

А чей образ вам понравился больше — Нюши или Виктории?