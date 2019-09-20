Молодая мама Виктория Лопырева поделилась секретом сексуальности

«Недавно нам почту пришло письмо от @maximmagazinerussia, что, мол, пришлите фото — Викторию (то есть меня) включили в список 100sexy или что-то такое. Думаю, любой женщине приятно, когда ее считают сексуальной, наверное, даже больше, чем когда считают просто красивой, потому что во-первых: красота — очень субъективно, во-вторых — заслуга родителей, а в третьих, красота — это оценка, а сексуальность — внутреннее состояние», — рассуждает модель.
«По мне, женщина по-настоящему сексуальна тогда, когда глубоко внутри она в ладу с собой. Когда любит себя, уважает и ценит. Когда она на дружеской ноге со своими чертями. Когда не ведет войну. Когда умеет играть разные роли, не привязываясь ни к одной из них. И когда она умеет быть счастливой, независимо ни от каких внешних факторов», — объяснила она.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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