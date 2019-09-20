Молодая мама Виктория Лопырева поделилась секретом сексуальности

«По мне, женщина по-настоящему сексуальна тогда, когда глубоко внутри она в ладу с собой. Когда любит себя, уважает и ценит. Когда она на дружеской ноге со своими чертями. Когда не ведет войну. Когда умеет играть разные роли, не привязываясь ни к одной из них. И когда она умеет быть счастливой, независимо ни от каких внешних факторов», — объяснила она.