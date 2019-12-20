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«Артистичная — вся в маму»: дочь Татьяны Навки умилила поклонников новогодним стихом на английском языке

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка с дочерью Надей

Фото: Instagram

Девочка к встрече праздника готова.

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — 5-летняя Надя, кроме родного языка, говорит на французском и английском. В октябре девочка поздравила отца с днем рождения на языке Вольтера, а теперь показала свои таланты во втором иностранном языке.

Татьяна Навка опубликовала в Instagram видео, в котором Надя мило читает праздничный стих. «Скоро Новый год! Поэтому мы готовимся и учим стишки на разных языках!», — написала олимпийская чемпионка.

«Хорошая девочка, в платьице и колготочках», «Надя очень подвижная и артистичная, вся в маму!», «Лапулечка маленькая. Милашка такая», «Умничка Надюша», — похвалили девочку подписчики ее знаменитой мамы.

Недавно Татьяна Навка переполошила своих подписчиков, показав видео, в котором она с Надей каталась по льду замерзшего пруда. Спортсменка рассказала, что они с дочкой получили невероятное удовольствие от катания, от природы и погоды, а фолловеры Татьяны выразили неуверенность в том, что лед был достаточно крепким.

Фото и видео: Instagram

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