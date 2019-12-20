«Артистичная — вся в маму»: дочь Татьяны Навки умилила поклонников новогодним стихом на английском языке

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — 5-летняя Надя, кроме родного языка, говорит на французском и английском. В октябре девочка поздравила отца с днем рождения на языке Вольтера, а теперь показала свои таланты во втором иностранном языке.

Татьяна Навка опубликовала в Instagram видео, в котором Надя мило читает праздничный стих. «Скоро Новый год! Поэтому мы готовимся и учим стишки на разных языках!», — написала олимпийская чемпионка.