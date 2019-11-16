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«Сплошные девочки»: во время отдыха в Эмиратах Татьяна Навка поделилась нежным снимком с дочерями и племянницей

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка с дочерями Сашей и Надей

Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка улетела с семьей в Арабские Эмираты.

Татьяна Навка отправилась отдыхать с дочками, мамой, сестрой и племянницей в Арабские Эмираты. Там семья фигуристки наслаждается отдыхом, а сама спортсменка успевает еще и делиться с подписчиками фотографиями.

Олимпийская чемпионка опубликовала в Instagram нежное фото, которое подписала так: «Немного солнца Вам в ленту! Сплошные девочки! #сестрички #отдых #семья #любовь». На снимке Татьяна запечатлела дочерей — 19-летнюю Александру и 5-летнюю Надю, а также свою маленькую племянницу.

«Прекрасные девочки!», «Просто красота, дай вам бог всем здоровья и счастья», «А у меня одни мужики! Иногда так хочется косички девочке заплести. Жду внучку!», «Малыши всегда вызывают умиление! Чудные детки! Надюша очень позитивная девочка! Будьте счастливы!», — написали Татьяне в комментариях.

Напомним, старшую дочку Татьяна Навка родила в браке со своим тренером Александром Жулиным, а вторую – в браке с Дмитрием Песковым.

Фото и видео: Instagram

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