«Сплошные девочки»: во время отдыха в Эмиратах Татьяна Навка поделилась нежным снимком с дочерями и племянницей

«Прекрасные девочки!», «Просто красота, дай вам бог всем здоровья и счастья», «А у меня одни мужики! Иногда так хочется косички девочке заплести. Жду внучку!», «Малыши всегда вызывают умиление! Чудные детки! Надюша очень позитивная девочка! Будьте счастливы!», — написали Татьяне в комментариях.

Напомним, старшую дочку Татьяна Навка родила в браке со своим тренером Александром Жулиным, а вторую – в браке с Дмитрием Песковым.