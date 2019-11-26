«Надюша молодчинка!» в Сети обсуждают катание 5-летней дочери Татьяны Навки по льду пруда

Татьяна Навка с дочерями, мамой, сестрой и племянницей вернулись с отдыха в Дубае. И сразу окунулись в красоту Подмосковья. Олимпийская чемпионка показала, как они с 5-летней дочерью Надей наслаждаются активным отдыхом на природе.

«Какая красота рядом с домом! Впервые вижу такой чистый замерзший лед! Надюша в восторге, так же, как и я когда-то в детстве! Мы с мамой и папой выходили кататься на свежем воздухе на замерзшей реке! Счастья было) Такие искренние и чистые эмоции радости, восторга и счастья!», — написала фигуристка.