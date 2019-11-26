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«Надюша молодчинка!» в Сети обсуждают катание 5-летней дочери Татьяны Навки по льду пруда

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка и Надя Пескова катаются по застывшему пруду

Фото: Instagram

Многие подписчики спортсменки переживали за девочку.

Татьяна Навка с дочерями, мамой, сестрой и племянницей вернулись с отдыха в Дубае. И сразу окунулись в красоту Подмосковья. Олимпийская чемпионка показала, как они с 5-летней дочерью Надей наслаждаются активным отдыхом на природе.

«Какая красота рядом с домом! Впервые вижу такой чистый замерзший лед! Надюша в восторге, так же, как и я когда-то в детстве! Мы с мамой и папой выходили кататься на свежем воздухе на замерзшей реке! Счастья было) Такие искренние и чистые эмоции радости, восторга и счастья!», — написала фигуристка.

Подписчики спортсменки похвалили маленькую Надю за старания и сравнили ее со знаменитой матерью. Но многие выразили переживание, что лед пока еще может быть тонким. «Вот что значит человек занимается любимой работой. Мама и дети — все при деле», «Надя какая молодец! Умница девочка!», «Умница. Мамина гордость. Немного тревожно смотреть, уверенности, что лед крепкий, нет», «Надюша прелесть. Детские эмоции самые настоящие», — написали в комментариях.

Недавно Татьяна Навка делилась с подписчиками видео, в котором показала, как ее малышка Надя смотрит спортивные соревнования.

Фото и видео: Instagram

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