«Надюша молодчинка!» в Сети обсуждают катание 5-летней дочери Татьяны Навки по льду пруда
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Фото: Instagram
Татьяна Навка с дочерями, мамой, сестрой и племянницей вернулись с отдыха в Дубае. И сразу окунулись в красоту Подмосковья. Олимпийская чемпионка показала, как они с 5-летней дочерью Надей наслаждаются активным отдыхом на природе.
«Какая красота рядом с домом! Впервые вижу такой чистый замерзший лед! Надюша в восторге, так же, как и я когда-то в детстве! Мы с мамой и папой выходили кататься на свежем воздухе на замерзшей реке! Счастья было) Такие искренние и чистые эмоции радости, восторга и счастья!», — написала фигуристка.
Подписчики спортсменки похвалили маленькую Надю за старания и сравнили ее со знаменитой матерью. Но многие выразили переживание, что лед пока еще может быть тонким. «Вот что значит человек занимается любимой работой. Мама и дети — все при деле», «Надя какая молодец! Умница девочка!», «Умница. Мамина гордость. Немного тревожно смотреть, уверенности, что лед крепкий, нет», «Надюша прелесть. Детские эмоции самые настоящие», — написали в комментариях.
Недавно Татьяна Навка делилась с подписчиками видео, в котором показала, как ее малышка Надя смотрит спортивные соревнования.
Фото и видео: Instagram
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